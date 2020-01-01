Токеномика Kogin by Virtuals (KOGIN) Откройте для себя ключевую информацию о Kogin by Virtuals (KOGIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kogin by Virtuals (KOGIN) Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4082 Купить KOGIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Kogin by Virtuals (KOGIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kogin by Virtuals (KOGIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,26K $ 83,26K $ 83,26K Общее предложение: $ 902,21M $ 902,21M $ 902,21M Оборотное предложение: $ 902,21M $ 902,21M $ 902,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,26K $ 83,26K $ 83,26K Исторический максимум: $ 0,00121356 $ 0,00121356 $ 0,00121356 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kogin by Virtuals (KOGIN)

Токеномика Kogin by Virtuals (KOGIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kogin by Virtuals (KOGIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOGIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOGIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOGIN, изучите текущую цену KOGIN!

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