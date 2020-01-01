Токеномика King Shiba (KINGSHIB) Откройте для себя ключевую информацию о King Shiba (KINGSHIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Официальный сайт: https://www.kingshibaofficial.com/ Купить KINGSHIB сейчас!

Токеномика и анализ цен King Shiba (KINGSHIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене King Shiba (KINGSHIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 456.44K $ 456.44K $ 456.44K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 296.70M $ 296.70M $ 296.70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Исторический максимум: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00153936 $ 0.00153936 $ 0.00153936 Узнайте больше о цене King Shiba (KINGSHIB)

Токеномика King Shiba (KINGSHIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики King Shiba (KINGSHIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KINGSHIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KINGSHIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KINGSHIB, изучите текущую цену KINGSHIB!

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