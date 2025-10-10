Токеномика King Protocol (KING)
Токеномика и анализ цен King Protocol (KING)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене King Protocol (KING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о King Protocol (KING)
Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens.
King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers.
This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.
Токеномика King Protocol (KING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики King Protocol (KING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов KING, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов KING.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
