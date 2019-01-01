Токеномика Kilopi (LOP) Откройте для себя ключевую информацию о Kilopi (LOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kilopi (LOP) What is the project about? Kilopi is an ecosystem where people can involve and contribute without worrying about justice. Every person who involves and contributes to this ecosystem, would eventually receive a share of the Kilopi [LOP] tokens. Kilopi [LOP] token is the main asset of this organization. Every service that is being built by Kilopi, would have a function regarding the Kilopi [LOP] token. What makes your project unique? Kilopi is building sustainable dApps in many categories, mainly online games without requiring the players to pay. History of your project. Kilopi project has been started to be developed in 2019. The project has many sustainable dApps already working in many categories. 2 games, 1 staking dApp, 1 D.A.O dApp, 1 poll dApp and 1 transparency dApp What’s next for your project? Kilopi will keep updating the dApps which are already running and will develop many new sustainable dApps in many categories. What can your token be used for? MoM(Game): PlayToEarn Pathfinder: PayToGetService D.A.O: PayToVote, VoteToEarn Skallia(Game): PlayToEarn Collector: InvestToEarn Официальный сайт: https://kilopi.net/ Whitepaper: https://kilopi.net/files/whitepaper_kilopi.pdf Купить LOP сейчас!

Токеномика и анализ цен Kilopi (LOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kilopi (LOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 196.00K $ 196.00K $ 196.00K Исторический максимум: $ 0.02198867 $ 0.02198867 $ 0.02198867 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00015077 $ 0.00015077 $ 0.00015077 Узнайте больше о цене Kilopi (LOP)

Токеномика Kilopi (LOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kilopi (LOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOP, изучите текущую цену LOP!

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