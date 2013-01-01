Токеномика Junkcoin (JKC) Откройте для себя ключевую информацию о Junkcoin (JKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Официальный сайт: https://junk-coin.com/ Whitepaper: https://junk-coin.com/junkenomics/ Купить JKC сейчас!

Токеномика и анализ цен Junkcoin (JKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Junkcoin (JKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 479,72K $ 479,72K $ 479,72K Общее предложение: $ 19,01M $ 19,01M $ 19,01M Оборотное предложение: $ 19,01M $ 19,01M $ 19,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 479,72K $ 479,72K $ 479,72K Исторический максимум: $ 0,747856 $ 0,747856 $ 0,747856 Исторический минимум: $ 0,02020314 $ 0,02020314 $ 0,02020314 Текущая цена: $ 0,02523489 $ 0,02523489 $ 0,02523489 Узнайте больше о цене Junkcoin (JKC)

Токеномика Junkcoin (JKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Junkcoin (JKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JKC, изучите текущую цену JKC!

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