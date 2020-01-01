Токеномика Juice Finance (JUICE) Откройте для себя ключевую информацию о Juice Finance (JUICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Juice Finance (JUICE) Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Официальный сайт: https://www.juice.finance/ Whitepaper: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Купить JUICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Juice Finance (JUICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Juice Finance (JUICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 239.51K $ 239.51K $ 239.51K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 723.06M $ 723.06M $ 723.06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 331.25K $ 331.25K $ 331.25K Исторический максимум: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00033125 $ 0.00033125 $ 0.00033125 Узнайте больше о цене Juice Finance (JUICE)

Токеномика Juice Finance (JUICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Juice Finance (JUICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUICE, изучите текущую цену JUICE!

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