Токеномика Joss Money (JMONEY) Откройте для себя ключевую информацию о Joss Money (JMONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Официальный сайт: https://www.martplay.art/events/jmoney Whitepaper: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Купить JMONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Joss Money (JMONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joss Money (JMONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Общее предложение: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M Оборотное предложение: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Исторический максимум: $ 0,00820821 $ 0,00820821 $ 0,00820821 Исторический минимум: $ 0,00135707 $ 0,00135707 $ 0,00135707 Текущая цена: $ 0,00194608 $ 0,00194608 $ 0,00194608 Узнайте больше о цене Joss Money (JMONEY)

Токеномика Joss Money (JMONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joss Money (JMONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JMONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JMONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JMONEY, изучите текущую цену JMONEY!

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