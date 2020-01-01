Токеномика JinPeng (JIN) Откройте для себя ключевую информацию о JinPeng (JIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JinPeng (JIN) JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Официальный сайт: https://www.jinpengsol.com/ Купить JIN сейчас!

Токеномика и анализ цен JinPeng (JIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JinPeng (JIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,71K $ 20,71K $ 20,71K Общее предложение: $ 853,51M $ 853,51M $ 853,51M Оборотное предложение: $ 853,51M $ 853,51M $ 853,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,71K $ 20,71K $ 20,71K Исторический максимум: $ 0,00143454 $ 0,00143454 $ 0,00143454 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене JinPeng (JIN)

Токеномика JinPeng (JIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JinPeng (JIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JIN, изучите текущую цену JIN!

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