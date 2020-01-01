Токеномика Jill Boden (JILLBODEN) Откройте для себя ключевую информацию о Jill Boden (JILLBODEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jill Boden (JILLBODEN) Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Официальный сайт: https://jillboden.fun/ Купить JILLBODEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Jill Boden (JILLBODEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jill Boden (JILLBODEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,53K $ 8,53K $ 8,53K Общее предложение: $ 998,41M $ 998,41M $ 998,41M Оборотное предложение: $ 998,41M $ 998,41M $ 998,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,53K $ 8,53K $ 8,53K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Jill Boden (JILLBODEN)

Токеномика Jill Boden (JILLBODEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jill Boden (JILLBODEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JILLBODEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JILLBODEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JILLBODEN, изучите текущую цену JILLBODEN!

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