Токеномика Inbred Cat (INBRED) Откройте для себя ключевую информацию о Inbred Cat (INBRED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inbred Cat (INBRED) the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Официальный сайт: http://inbredcatonsol.com/ Купить INBRED сейчас!

Токеномика и анализ цен Inbred Cat (INBRED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inbred Cat (INBRED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 364,23K $ 364,23K $ 364,23K Общее предложение: $ 994,51M $ 994,51M $ 994,51M Оборотное предложение: $ 994,51M $ 994,51M $ 994,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 364,23K $ 364,23K $ 364,23K Исторический максимум: $ 0,00385518 $ 0,00385518 $ 0,00385518 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00036822 $ 0,00036822 $ 0,00036822 Узнайте больше о цене Inbred Cat (INBRED)

Токеномика Inbred Cat (INBRED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inbred Cat (INBRED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INBRED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INBRED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INBRED, изучите текущую цену INBRED!

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