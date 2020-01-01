Токеномика iloveyousomatcha (ILYSM) Откройте для себя ключевую информацию о iloveyousomatcha (ILYSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iloveyousomatcha (ILYSM) I love you so matcha is a community driven token and is more than just a memecoin — it’s a tribute to the simple things we love: a calm cat, a warm cup of matcha, and the viral joy we see on TikTok when cats and humans alike get excited over it. It’s where internet culture meets comfort, creating a cozy corner of Web3 for those who want to smile and vibe. Our main goal is to spread love all across the crypto world. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/fnDj6iuSBBruq1GX5GQwxGa3MvAxiJbnPBSvHt4pump Купить ILYSM сейчас!

Токеномика и анализ цен iloveyousomatcha (ILYSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iloveyousomatcha (ILYSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,43K $ 59,43K $ 59,43K Общее предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Оборотное предложение: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,43K $ 59,43K $ 59,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене iloveyousomatcha (ILYSM)

Токеномика iloveyousomatcha (ILYSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iloveyousomatcha (ILYSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ILYSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ILYSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILYSM, изучите текущую цену ILYSM!

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