Токеномика I am Him (HIM)

Токеномика I am Him (HIM)

Откройте для себя ключевую информацию о I am Him (HIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о I am Him (HIM)

We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy.

No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine.

It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do.

This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent.

If you're not him… then who is?

Официальный сайт:
https://iamhim.club

Токеномика и анализ цен I am Him (HIM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене I am Him (HIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 220,50K
$ 220,50K$ 220,50K
Общее предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Оборотное предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 220,50K
$ 220,50K$ 220,50K
Исторический максимум:
$ 0,00229219
$ 0,00229219$ 0,00229219
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022079
$ 0,00022079$ 0,00022079

Токеномика I am Him (HIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики I am Him (HIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HIM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HIM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIM, изучите текущую цену HIM!

Прогноз цены HIM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.