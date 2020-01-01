Токеномика I am Him (HIM) Откройте для себя ключевую информацию о I am Him (HIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о I am Him (HIM) We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is? Официальный сайт: https://iamhim.club Купить HIM сейчас!

Токеномика и анализ цен I am Him (HIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I am Him (HIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,50K $ 220,50K $ 220,50K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,50K $ 220,50K $ 220,50K Исторический максимум: $ 0,00229219 $ 0,00229219 $ 0,00229219 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022079 $ 0,00022079 $ 0,00022079 Узнайте больше о цене I am Him (HIM)

Токеномика I am Him (HIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I am Him (HIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIM, изучите текущую цену HIM!

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