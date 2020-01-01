Токеномика HUSD (HUSD) Откройте для себя ключевую информацию о HUSD (HUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HUSD (HUSD) HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations. Официальный сайт: https://www.stcoins.com/ Купить HUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен HUSD (HUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HUSD (HUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,59M $ 5,59M $ 5,59M Общее предложение: $ 187,82M $ 187,82M $ 187,82M Оборотное предложение: $ 187,82M $ 187,82M $ 187,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,59M $ 5,59M $ 5,59M Исторический максимум: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 Исторический минимум: $ 0,01822305 $ 0,01822305 $ 0,01822305 Текущая цена: $ 0,02974695 $ 0,02974695 $ 0,02974695 Узнайте больше о цене HUSD (HUSD)

Токеномика HUSD (HUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HUSD (HUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUSD, изучите текущую цену HUSD!

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