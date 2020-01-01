Токеномика HotCocoa (HOTCOCOA) Откройте для себя ключевую информацию о HotCocoa (HOTCOCOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Официальный сайт: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Whitepaper: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Купить HOTCOCOA сейчас!

Токеномика и анализ цен HotCocoa (HOTCOCOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HotCocoa (HOTCOCOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 1,60B $ 1,60B $ 1,60B Оборотное предложение: $ 425,78M $ 425,78M $ 425,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,13M $ 8,13M $ 8,13M Исторический максимум: $ 0,0071471 $ 0,0071471 $ 0,0071471 Исторический минимум: $ 0,00447324 $ 0,00447324 $ 0,00447324 Текущая цена: $ 0,00509053 $ 0,00509053 $ 0,00509053 Узнайте больше о цене HotCocoa (HOTCOCOA)

Токеномика HotCocoa (HOTCOCOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HotCocoa (HOTCOCOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOTCOCOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOTCOCOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTCOCOA, изучите текущую цену HOTCOCOA!

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