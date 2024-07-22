Токеномика hmmm (HMMM) Откройте для себя ключевую информацию о hmmm (HMMM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о hmmm (HMMM) “Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send. Официальный сайт: https://hmmmsol.xyz Купить HMMM сейчас!

Токеномика и анализ цен hmmm (HMMM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене hmmm (HMMM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,11K $ 23,11K $ 23,11K Общее предложение: $ 969,85M $ 969,85M $ 969,85M Оборотное предложение: $ 969,85M $ 969,85M $ 969,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,11K $ 23,11K $ 23,11K Исторический максимум: $ 0,00129334 $ 0,00129334 $ 0,00129334 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене hmmm (HMMM)

Токеномика hmmm (HMMM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики hmmm (HMMM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMMM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMMM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMMM, изучите текущую цену HMMM!

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