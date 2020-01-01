Токеномика Happy Dog (HAPPYDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Happy Dog (HAPPYDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Happy Dog (HAPPYDOG) MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Официальный сайт: https://happydog.meme/ Купить HAPPYDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Happy Dog (HAPPYDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Happy Dog (HAPPYDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,62K $ 10,62K $ 10,62K Общее предложение: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M Оборотное предложение: $ 998,67M $ 998,67M $ 998,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,62K $ 10,62K $ 10,62K Исторический максимум: $ 0,0014498 $ 0,0014498 $ 0,0014498 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Happy Dog (HAPPYDOG)

Токеномика Happy Dog (HAPPYDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Happy Dog (HAPPYDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAPPYDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAPPYDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAPPYDOG, изучите текущую цену HAPPYDOG!

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