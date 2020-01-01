Токеномика H4SHFund (H4SH) Откройте для себя ключевую информацию о H4SHFund (H4SH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о H4SHFund (H4SH) Avalanche's Memecoin Printer. Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything. H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is. H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds. Официальный сайт: https://www.h4shfund.com/ Whitepaper: https://whitepaper.h4shfund.com/ Купить H4SH сейчас!

Токеномика и анализ цен H4SHFund (H4SH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене H4SHFund (H4SH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,31K $ 78,31K $ 78,31K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 994,04M $ 994,04M $ 994,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,78K $ 78,78K $ 78,78K Исторический максимум: $ 0,00174306 $ 0,00174306 $ 0,00174306 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене H4SHFund (H4SH)

Токеномика H4SHFund (H4SH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики H4SHFund (H4SH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов H4SH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов H4SH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H4SH, изучите текущую цену H4SH!

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