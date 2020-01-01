Токеномика Gyroscope GYD (GYD) Откройте для себя ключевую информацию о Gyroscope GYD (GYD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gyroscope GYD (GYD) GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Официальный сайт: https://gyro.finance/ Купить GYD сейчас!

Токеномика и анализ цен Gyroscope GYD (GYD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gyroscope GYD (GYD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,26M $ 24,26M $ 24,26M Общее предложение: $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M Оборотное предложение: $ 24,21M $ 24,21M $ 24,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,26M $ 24,26M $ 24,26M Исторический максимум: $ 1,042 $ 1,042 $ 1,042 Исторический минимум: $ 0,961033 $ 0,961033 $ 0,961033 Текущая цена: $ 0,999687 $ 0,999687 $ 0,999687 Узнайте больше о цене Gyroscope GYD (GYD)

Токеномика Gyroscope GYD (GYD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gyroscope GYD (GYD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GYD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GYD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GYD, изучите текущую цену GYD!

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