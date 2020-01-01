Токеномика Guanciale by Virtuals (GUAN) Откройте для себя ключевую информацию о Guanciale by Virtuals (GUAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guanciale by Virtuals (GUAN) Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Официальный сайт: https://guanciale.ai Купить GUAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Guanciale by Virtuals (GUAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guanciale by Virtuals (GUAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 429,48K $ 429,48K $ 429,48K Общее предложение: $ 989,36M $ 989,36M $ 989,36M Оборотное предложение: $ 989,36M $ 989,36M $ 989,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 429,48K $ 429,48K $ 429,48K Исторический максимум: $ 0,01775661 $ 0,01775661 $ 0,01775661 Исторический минимум: $ 0,00021343 $ 0,00021343 $ 0,00021343 Текущая цена: $ 0,00043112 $ 0,00043112 $ 0,00043112 Узнайте больше о цене Guanciale by Virtuals (GUAN)

Токеномика Guanciale by Virtuals (GUAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guanciale by Virtuals (GUAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUAN, изучите текущую цену GUAN!

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