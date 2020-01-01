Токеномика GPU Inu (GPUINU)
Информация о GPU Inu (GPUINU)
GPU Inu merges the playful spirit of memes and canines with the serious power of GPU technology in the cryptocurrency world. It stands as a beacon for those valuing innovation, community, and humor, celebrating the critical role of GPUs in driving the advancements of AI and blockchain.
By joining GPU Inu, you become part of a movement towards a decentralized, efficient, and entertaining digital future.
Токеномика и анализ цен GPU Inu (GPUINU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPU Inu (GPUINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GPU Inu (GPUINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GPU Inu (GPUINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GPUINU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GPUINU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPUINU, изучите текущую цену GPUINU!
Прогноз цены GPUINU
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