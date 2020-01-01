Токеномика gooch coin (GOOCH COIN) Откройте для себя ключевую информацию о gooch coin (GOOCH COIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о gooch coin (GOOCH COIN) gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Официальный сайт: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Купить GOOCH COIN сейчас!

Токеномика и анализ цен gooch coin (GOOCH COIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене gooch coin (GOOCH COIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,81K $ 57,81K $ 57,81K Общее предложение: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M Оборотное предложение: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,81K $ 57,81K $ 57,81K Исторический максимум: $ 0,00318822 $ 0,00318822 $ 0,00318822 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене gooch coin (GOOCH COIN)

Токеномика gooch coin (GOOCH COIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики gooch coin (GOOCH COIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOOCH COIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOOCH COIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOCH COIN, изучите текущую цену GOOCH COIN!

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