Токеномика Gold Token (GLDT) Откройте для себя ключевую информацию о Gold Token (GLDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Официальный сайт: https://gldt.org Whitepaper: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper Купить GLDT сейчас!

Токеномика и анализ цен Gold Token (GLDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gold Token (GLDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 782,85K $ 782,85K $ 782,85K Общее предложение: $ 702,50K $ 702,50K $ 702,50K Оборотное предложение: $ 702,50K $ 702,50K $ 702,50K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 782,85K $ 782,85K $ 782,85K Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,734321 $ 0,734321 $ 0,734321 Текущая цена: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Узнайте больше о цене Gold Token (GLDT)

Токеномика Gold Token (GLDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gold Token (GLDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLDT, изучите текущую цену GLDT!

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