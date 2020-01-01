Токеномика Gigadad (GIGADAD) Откройте для себя ключевую информацию о Gigadad (GIGADAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gigadad (GIGADAD) GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him. Официальный сайт: https://gigadad.net Купить GIGADAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Gigadad (GIGADAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gigadad (GIGADAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,68K $ 65,68K $ 65,68K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,68K $ 65,68K $ 65,68K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gigadad (GIGADAD)

Токеномика Gigadad (GIGADAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gigadad (GIGADAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIGADAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIGADAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIGADAD, изучите текущую цену GIGADAD!

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