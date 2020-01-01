Токеномика ghostwire (GWIRE) Откройте для себя ключевую информацию о ghostwire (GWIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ghostwire (GWIRE) ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate. Официальный сайт: https://ghostwire.ai Купить GWIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен ghostwire (GWIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ghostwire (GWIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 132,02K $ 132,02K $ 132,02K Общее предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Оборотное предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,02K $ 132,02K $ 132,02K Исторический максимум: $ 0,00081483 $ 0,00081483 $ 0,00081483 Исторический минимум: $ 0,00005452 $ 0,00005452 $ 0,00005452 Текущая цена: $ 0,00013187 $ 0,00013187 $ 0,00013187 Узнайте больше о цене ghostwire (GWIRE)

Токеномика ghostwire (GWIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ghostwire (GWIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GWIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GWIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GWIRE, изучите текущую цену GWIRE!

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