Токеномика GetTheGirl (GTG)
Токеномика и анализ цен GetTheGirl (GTG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GetTheGirl (GTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о GetTheGirl (GTG)
GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.
Токеномика GetTheGirl (GTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GetTheGirl (GTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GTG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GTG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTG, изучите текущую цену GTG!
Прогноз цены GTG
Хотите узнать, куда может двигаться GTG? Наша страница прогноза цены GTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»