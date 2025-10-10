Токеномика GetTheGirl (GTG)

Токеномика GetTheGirl (GTG)

Откройте для себя ключевую информацию о GetTheGirl (GTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:16:04 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен GetTheGirl (GTG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GetTheGirl (GTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 800,86K
Общее предложение:
$ 832,71M
Оборотное предложение:
$ 832,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 800,86K
Исторический максимум:
$ 0,00128154
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00096174
Информация о GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

Официальный сайт:
https://getthegirl.io/
Whitepaper:
https://getthegirl.io/whitepaper/

Токеномика GetTheGirl (GTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GetTheGirl (GTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTG, изучите текущую цену GTG!

Прогноз цены GTG

Хотите узнать, куда может двигаться GTG? Наша страница прогноза цены GTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

