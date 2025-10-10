Токеномика GetTheGirl (GTG) Откройте для себя ключевую информацию о GetTheGirl (GTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен GetTheGirl (GTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GetTheGirl (GTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 800,86K $ 800,86K $ 800,86K Общее предложение: $ 832,71M $ 832,71M $ 832,71M Оборотное предложение: $ 832,71M $ 832,71M $ 832,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 800,86K $ 800,86K $ 800,86K Исторический максимум: $ 0,00128154 $ 0,00128154 $ 0,00128154 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00096174 $ 0,00096174 $ 0,00096174 Узнайте больше о цене GetTheGirl (GTG) Купить GTG сейчас!

Информация о GetTheGirl (GTG) GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe. Официальный сайт: https://getthegirl.io/ Whitepaper: https://getthegirl.io/whitepaper/

Токеномика GetTheGirl (GTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GetTheGirl (GTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTG, изучите текущую цену GTG!

Прогноз цены GTG Хотите узнать, куда может двигаться GTG? Наша страница прогноза цены GTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GTG прямо сейчас!

