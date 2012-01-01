Токеномика Gecky (GECKY) Откройте для себя ключевую информацию о Gecky (GECKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gecky (GECKY) Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Официальный сайт: https://www.gecky.meme/ Купить GECKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Gecky (GECKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gecky (GECKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,75K $ 31,75K $ 31,75K Общее предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Оборотное предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,75K $ 31,75K $ 31,75K Исторический максимум: $ 0,01823489 $ 0,01823489 $ 0,01823489 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00045731 $ 0,00045731 $ 0,00045731 Узнайте больше о цене Gecky (GECKY)

Токеномика Gecky (GECKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gecky (GECKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GECKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GECKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GECKY, изучите текущую цену GECKY!

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