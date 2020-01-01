Токеномика Galaxia (GXA)

Токеномика Galaxia (GXA)

Откройте для себя ключевую информацию о Galaxia (GXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Официальный сайт:
http://www.galaxiacoin.io/
Whitepaper:
https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Токеномика и анализ цен Galaxia (GXA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galaxia (GXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,57M
$ 7,57M$ 7,57M
Общее предложение:
$ 7,62B
$ 7,62B$ 7,62B
Оборотное предложение:
$ 2,95B
$ 2,95B$ 2,95B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,54M
$ 19,54M$ 19,54M
Исторический максимум:
$ 0,02331638
$ 0,02331638$ 0,02331638
Исторический минимум:
$ 0,00106629
$ 0,00106629$ 0,00106629
Текущая цена:
$ 0,00256422
$ 0,00256422$ 0,00256422

Токеномика Galaxia (GXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Galaxia (GXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GXA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GXA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GXA, изучите текущую цену GXA!

Прогноз цены GXA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.