Токеномика Galaxia (GXA) Откройте для себя ключевую информацию о Galaxia (GXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Официальный сайт: http://www.galaxiacoin.io/ Whitepaper: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf Купить GXA сейчас!

Токеномика и анализ цен Galaxia (GXA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galaxia (GXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,57M $ 7,57M $ 7,57M Общее предложение: $ 7,62B $ 7,62B $ 7,62B Оборотное предложение: $ 2,95B $ 2,95B $ 2,95B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,54M $ 19,54M $ 19,54M Исторический максимум: $ 0,02331638 $ 0,02331638 $ 0,02331638 Исторический минимум: $ 0,00106629 $ 0,00106629 $ 0,00106629 Текущая цена: $ 0,00256422 $ 0,00256422 $ 0,00256422 Узнайте больше о цене Galaxia (GXA)

Токеномика Galaxia (GXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Galaxia (GXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GXA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GXA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GXA, изучите текущую цену GXA!

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