Токеномика Fu Bao (FUBAO) Откройте для себя ключевую информацию о Fu Bao (FUBAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fu Bao (FUBAO) $FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members. Официальный сайт: https://fubao.meme Купить FUBAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Fu Bao (FUBAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fu Bao (FUBAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,18K $ 11,18K $ 11,18K Общее предложение: $ 500,25T $ 500,25T $ 500,25T Оборотное предложение: $ 500,25T $ 500,25T $ 500,25T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,18K $ 11,18K $ 11,18K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fu Bao (FUBAO)

Токеномика Fu Bao (FUBAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fu Bao (FUBAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUBAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUBAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUBAO, изучите текущую цену FUBAO!

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