Токеномика Flork ($FLORK) Откройте для себя ключевую информацию о Flork ($FLORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flork ($FLORK) FLORK is a memecoin introduced on the Ethereum network, paying tribute to the beloved Flork of Cows webcomic series featuring quirky MS-Paint drawn sock puppet characters that have captivated online audiences. Drawing inspiration from the humor and charm of the webcomic, FLORK sets out to establish itself as a prominent player in the meme-based cryptocurrency realm. With a focus on authenticity and simplicity, FLORK appeals to the cryptocurrency community by implementing a no-tax policy and embracing its unique identity as a memecoin. FLORK's distinctive approach and commitment to its core values resonate with investors seeking a genuine and fun digital asset experience. Embracing the spirit of meme culture, FLORK offers a fresh perspective in the dynamic landscape of cryptocurrency. Официальный сайт: https://flork.io/ Купить $FLORK сейчас!

Токеномика и анализ цен Flork ($FLORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flork ($FLORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,97K $ 10,97K $ 10,97K Исторический максимум: $ 0,01355328 $ 0,01355328 $ 0,01355328 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00001097 $ 0,00001097 $ 0,00001097 Узнайте больше о цене Flork ($FLORK)

Токеномика Flork ($FLORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flork ($FLORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $FLORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $FLORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $FLORK, изучите текущую цену $FLORK!

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