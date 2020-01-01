Токеномика Flicker (FKR) Откройте для себя ключевую информацию о Flicker (FKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flicker (FKR) Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Официальный сайт: https://flickerfkr.com/ Купить FKR сейчас!

Токеномика и анализ цен Flicker (FKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flicker (FKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 529,92K $ 529,92K $ 529,92K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 217,96M $ 217,96M $ 217,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Исторический максимум: $ 0,00689786 $ 0,00689786 $ 0,00689786 Исторический минимум: $ 0,0020964 $ 0,0020964 $ 0,0020964 Текущая цена: $ 0,00243375 $ 0,00243375 $ 0,00243375 Узнайте больше о цене Flicker (FKR)

Токеномика Flicker (FKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flicker (FKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FKR, изучите текущую цену FKR!

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