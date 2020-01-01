Токеномика Flicker (FKR)

Токеномика Flicker (FKR)

Откройте для себя ключевую информацию о Flicker (FKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

Официальный сайт:
https://flickerfkr.com/

Токеномика и анализ цен Flicker (FKR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flicker (FKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 529,92K
$ 529,92K$ 529,92K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 217,96M
$ 217,96M$ 217,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,43M
$ 2,43M$ 2,43M
Исторический максимум:
$ 0,00689786
$ 0,00689786$ 0,00689786
Исторический минимум:
$ 0,0020964
$ 0,0020964$ 0,0020964
Текущая цена:
$ 0,00243375
$ 0,00243375$ 0,00243375

Токеномика Flicker (FKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flicker (FKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FKR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FKR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FKR, изучите текущую цену FKR!

Прогноз цены FKR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.