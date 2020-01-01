Токеномика First Ever Meme Currency (KEKELS) Откройте для себя ключевую информацию о First Ever Meme Currency (KEKELS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о First Ever Meme Currency (KEKELS) KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value. Официальный сайт: https://kekels-exchange-dashboard.vercel.app/ Купить KEKELS сейчас!

Токеномика и анализ цен First Ever Meme Currency (KEKELS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене First Ever Meme Currency (KEKELS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,91K $ 20,91K $ 20,91K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене First Ever Meme Currency (KEKELS)

Токеномика First Ever Meme Currency (KEKELS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики First Ever Meme Currency (KEKELS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEKELS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEKELS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEKELS, изучите текущую цену KEKELS!

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