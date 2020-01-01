Токеномика Fenix (FNX)

Токеномика Fenix (FNX)

Откройте для себя ключевую информацию о Fenix (FNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.

The MetaDEX provides four important functions:

  1. It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.

  2. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.

  3. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.

  4. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Официальный сайт:
https://www.fenixfinance.io/

Токеномика и анализ цен Fenix (FNX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fenix (FNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,52K
$ 12,52K$ 12,52K
Общее предложение:
$ 148,89M
$ 148,89M$ 148,89M
Оборотное предложение:
$ 20,16M
$ 20,16M$ 20,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 92,46K
$ 92,46K$ 92,46K
Исторический максимум:
$ 0,078964
$ 0,078964$ 0,078964
Исторический минимум:
$ 0,00058112
$ 0,00058112$ 0,00058112
Текущая цена:
$ 0,00061951
$ 0,00061951$ 0,00061951

Токеномика Fenix (FNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fenix (FNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FNX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FNX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNX, изучите текущую цену FNX!

Прогноз цены FNX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.