Токеномика Fenix (FNX) Откройте для себя ключевую информацию о Fenix (FNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fenix (FNX) Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Официальный сайт: https://www.fenixfinance.io/ Купить FNX сейчас!

Токеномика и анализ цен Fenix (FNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fenix (FNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,52K $ 12,52K $ 12,52K Общее предложение: $ 148,89M $ 148,89M $ 148,89M Оборотное предложение: $ 20,16M $ 20,16M $ 20,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 92,46K $ 92,46K $ 92,46K Исторический максимум: $ 0,078964 $ 0,078964 $ 0,078964 Исторический минимум: $ 0,00058112 $ 0,00058112 $ 0,00058112 Текущая цена: $ 0,00061951 $ 0,00061951 $ 0,00061951 Узнайте больше о цене Fenix (FNX)

Токеномика Fenix (FNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fenix (FNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNX, изучите текущую цену FNX!

Прогноз цены FNX Хотите узнать, куда может двигаться FNX? Наша страница прогноза цены FNX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FNX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!