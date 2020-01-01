Токеномика Feeder Finance (FEED) Откройте для себя ключевую информацию о Feeder Finance (FEED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Feeder Finance (FEED) Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.

Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis

Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term.

We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Официальный сайт: https://feeder.finance/ Купить FEED сейчас!

Токеномика и анализ цен Feeder Finance (FEED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Feeder Finance (FEED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,30K $ 28,30K $ 28,30K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,30K $ 28,30K $ 28,30K Исторический максимум: $ 0,552431 $ 0,552431 $ 0,552431 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00028298 $ 0,00028298 $ 0,00028298 Узнайте больше о цене Feeder Finance (FEED)

Токеномика Feeder Finance (FEED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Feeder Finance (FEED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEED, изучите текущую цену FEED!

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