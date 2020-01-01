Токеномика Feed The World (FW) Откройте для себя ключевую информацию о Feed The World (FW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Feed The World (FW) Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Официальный сайт: https://app.feedtheworldinitiative.org Whitepaper: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Купить FW сейчас!

Токеномика и анализ цен Feed The World (FW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Feed The World (FW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Исторический максимум: $ 0,00180687 $ 0,00180687 $ 0,00180687 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00157707 $ 0,00157707 $ 0,00157707 Узнайте больше о цене Feed The World (FW)

Токеномика Feed The World (FW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Feed The World (FW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FW, изучите текущую цену FW!

Прогноз цены FW Хотите узнать, куда может двигаться FW? Наша страница прогноза цены FW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FW прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!