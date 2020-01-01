Токеномика Faptax (FAPTAX) Откройте для себя ключевую информацию о Faptax (FAPTAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Faptax (FAPTAX) $FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging. Официальный сайт: https://faptax.net/ Купить FAPTAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Faptax (FAPTAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Faptax (FAPTAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,37K $ 36,37K $ 36,37K Общее предложение: $ 288,72M $ 288,72M $ 288,72M Оборотное предложение: $ 288,72M $ 288,72M $ 288,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,37K $ 36,37K $ 36,37K Исторический максимум: $ 0,0076475 $ 0,0076475 $ 0,0076475 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012597 $ 0,00012597 $ 0,00012597 Узнайте больше о цене Faptax (FAPTAX)

Токеномика Faptax (FAPTAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Faptax (FAPTAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAPTAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAPTAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAPTAX, изучите текущую цену FAPTAX!

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