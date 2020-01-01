Токеномика Evan (EVAN) Откройте для себя ключевую информацию о Evan (EVAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evan (EVAN) $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Официальный сайт: https://www.evanthehobo.com/ Купить EVAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Evan (EVAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evan (EVAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Исторический максимум: $ 0,084693 $ 0,084693 $ 0,084693 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00104997 $ 0,00104997 $ 0,00104997 Узнайте больше о цене Evan (EVAN)

Токеномика Evan (EVAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evan (EVAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVAN, изучите текущую цену EVAN!

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