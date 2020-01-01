Токеномика Evan (EVAN)

Токеномика Evan (EVAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Evan (EVAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Evan (EVAN)

$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.

Официальный сайт:
https://www.evanthehobo.com/

Токеномика и анализ цен Evan (EVAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evan (EVAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M
Общее предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
Оборотное предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M
Исторический максимум:
$ 0,084693
$ 0,084693$ 0,084693
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00104997
$ 0,00104997$ 0,00104997

Токеномика Evan (EVAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Evan (EVAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVAN, изучите текущую цену EVAN!

Прогноз цены EVAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.