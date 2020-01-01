Токеномика Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Escaped Lab Monkeys (MONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Официальный сайт: https://escapedmonkeys.com Купить MONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Escaped Lab Monkeys (MONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,74K $ 25,74K $ 25,74K Общее предложение: $ 932,94M $ 932,94M $ 932,94M Оборотное предложение: $ 932,94M $ 932,94M $ 932,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,74K $ 25,74K $ 25,74K Исторический максимум: $ 0,00736887 $ 0,00736887 $ 0,00736887 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Токеномика Escaped Lab Monkeys (MONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Escaped Lab Monkeys (MONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKEY, изучите текущую цену MONKEY!

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