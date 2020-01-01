Токеномика Envision Labs (VIS) Откройте для себя ключевую информацию о Envision Labs (VIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Envision Labs (VIS) Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Официальный сайт: https://envisionlabs.io/ Whitepaper: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms Купить VIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Envision Labs (VIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Envision Labs (VIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 661,04K $ 661,04K $ 661,04K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 55,00M $ 55,00M $ 55,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 0,203013 $ 0,203013 $ 0,203013 Исторический минимум: $ 0,01079188 $ 0,01079188 $ 0,01079188 Текущая цена: $ 0,01201787 $ 0,01201787 $ 0,01201787 Узнайте больше о цене Envision Labs (VIS)

Токеномика Envision Labs (VIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Envision Labs (VIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIS, изучите текущую цену VIS!

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