Токеномика ellow (Y) Откройте для себя ключевую информацию о ellow (Y), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ellow (Y) Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger. Официальный сайт: https://y-cult.com/ Купить Y сейчас!

Токеномика и анализ цен ellow (Y) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ellow (Y), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,60K $ 68,60K $ 68,60K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 987,22M $ 987,22M $ 987,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,48K $ 69,48K $ 69,48K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ellow (Y)

Токеномика ellow (Y): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ellow (Y) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов Y, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов Y. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Y, изучите текущую цену Y!

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