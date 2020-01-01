Токеномика Elastic Finance Token (EEFI) Откройте для себя ключевую информацию о Elastic Finance Token (EEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elastic Finance Token (EEFI) Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Официальный сайт: https://eefi.finance/ Whitepaper: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Купить EEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Elastic Finance Token (EEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elastic Finance Token (EEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Общее предложение: $ 58,01K $ 58,01K $ 58,01K Оборотное предложение: $ 58,01K $ 58,01K $ 58,01K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Исторический максимум: $ 486,79 $ 486,79 $ 486,79 Исторический минимум: $ 33,83 $ 33,83 $ 33,83 Текущая цена: $ 38,36 $ 38,36 $ 38,36 Узнайте больше о цене Elastic Finance Token (EEFI)

Токеномика Elastic Finance Token (EEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elastic Finance Token (EEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EEFI, изучите текущую цену EEFI!

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