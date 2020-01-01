Токеномика EggNuke (EGG) Откройте для себя ключевую информацию о EggNuke (EGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EggNuke (EGG) EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow. Официальный сайт: https://eggnuke.com Купить EGG сейчас!

Токеномика и анализ цен EggNuke (EGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EggNuke (EGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,78K $ 24,78K $ 24,78K Общее предложение: $ 735,65M $ 735,65M $ 735,65M Оборотное предложение: $ 735,65M $ 735,65M $ 735,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,78K $ 24,78K $ 24,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене EggNuke (EGG)

Токеномика EggNuke (EGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EggNuke (EGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGG, изучите текущую цену EGG!

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