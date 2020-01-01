Токеномика Ducky City (DCM) Откройте для себя ключевую информацию о Ducky City (DCM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ducky City (DCM) DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. Официальный сайт: https://duckycity.io/ Whitepaper: https://docs.ducky.city/ Купить DCM сейчас!

Токеномика и анализ цен Ducky City (DCM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ducky City (DCM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54.25K $ 54.25K $ 54.25K Общее предложение: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B Оборотное предложение: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86.37K $ 86.37K $ 86.37K Исторический максимум: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ducky City (DCM)

Токеномика Ducky City (DCM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ducky City (DCM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCM, изучите текущую цену DCM!

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