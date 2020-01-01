Токеномика Duck AI (DUCKAI) Откройте для себя ключевую информацию о Duck AI (DUCKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Duck AI (DUCKAI) Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Официальный сайт: https://duckai.ai/ Купить DUCKAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Duck AI (DUCKAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Duck AI (DUCKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 455,79K $ 455,79K $ 455,79K Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455,79K $ 455,79K $ 455,79K Исторический максимум: $ 0,03361709 $ 0,03361709 $ 0,03361709 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00045424 $ 0,00045424 $ 0,00045424 Узнайте больше о цене Duck AI (DUCKAI)

Токеномика Duck AI (DUCKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Duck AI (DUCKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUCKAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUCKAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUCKAI, изучите текущую цену DUCKAI!

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