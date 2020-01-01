Токеномика Drop Staked NTRN (DNTRN) Откройте для себя ключевую информацию о Drop Staked NTRN (DNTRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Официальный сайт: https://www.drop.money/ Купить DNTRN сейчас!

Токеномика и анализ цен Drop Staked NTRN (DNTRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drop Staked NTRN (DNTRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,83M $ 12,83M $ 12,83M Общее предложение: $ 145,75M $ 145,75M $ 145,75M Оборотное предложение: $ 145,75M $ 145,75M $ 145,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,83M $ 12,83M $ 12,83M Исторический максимум: $ 0,387924 $ 0,387924 $ 0,387924 Исторический минимум: $ 0,0499816 $ 0,0499816 $ 0,0499816 Текущая цена: $ 0,088057 $ 0,088057 $ 0,088057 Узнайте больше о цене Drop Staked NTRN (DNTRN)

Токеномика Drop Staked NTRN (DNTRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Drop Staked NTRN (DNTRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DNTRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DNTRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DNTRN, изучите текущую цену DNTRN!

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