Токеномика DragonWifBeard (DWB) Откройте для себя ключевую информацию о DragonWifBeard (DWB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DragonWifBeard (DWB) Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Официальный сайт: https://DragonWifBeard.Pet Купить DWB сейчас!

Токеномика и анализ цен DragonWifBeard (DWB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DragonWifBeard (DWB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,10K $ 10,10K $ 10,10K Общее предложение: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M Оборотное предложение: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,10K $ 10,10K $ 10,10K Исторический максимум: $ 0,0013331 $ 0,0013331 $ 0,0013331 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DragonWifBeard (DWB)

Токеномика DragonWifBeard (DWB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DragonWifBeard (DWB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DWB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DWB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DWB, изучите текущую цену DWB!

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