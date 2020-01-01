Токеномика Dragon Crypto Aurum (DCAU) Откройте для себя ключевую информацию о Dragon Crypto Aurum (DCAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dragon Crypto Aurum (DCAU) Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Официальный сайт: https://dragoncrypto.io/ Купить DCAU сейчас!

Токеномика и анализ цен Dragon Crypto Aurum (DCAU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon Crypto Aurum (DCAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120,63K $ 120,63K $ 120,63K Общее предложение: $ 154,13K $ 154,13K $ 154,13K Оборотное предложение: $ 151,70K $ 151,70K $ 151,70K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,56K $ 122,56K $ 122,56K Исторический максимум: $ 177,5 $ 177,5 $ 177,5 Исторический минимум: $ 0,62809 $ 0,62809 $ 0,62809 Текущая цена: $ 0,795183 $ 0,795183 $ 0,795183 Узнайте больше о цене Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Токеномика Dragon Crypto Aurum (DCAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dragon Crypto Aurum (DCAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DCAU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DCAU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCAU, изучите текущую цену DCAU!

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