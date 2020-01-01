Токеномика Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Токеномика Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Откройте для себя ключевую информацию о Dragon Crypto Aurum (DCAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.

For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.

DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:

https://aurumdraconis.dragoncrypto.io

https://tinydragon.games/

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Официальный сайт:
https://dragoncrypto.io/

Токеномика и анализ цен Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon Crypto Aurum (DCAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 120,63K
$ 120,63K$ 120,63K
Общее предложение:
$ 154,13K
$ 154,13K$ 154,13K
Оборотное предложение:
$ 151,70K
$ 151,70K$ 151,70K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 122,56K
$ 122,56K$ 122,56K
Исторический максимум:
$ 177,5
$ 177,5$ 177,5
Исторический минимум:
$ 0,62809
$ 0,62809$ 0,62809
Текущая цена:
$ 0,795183
$ 0,795183$ 0,795183

Токеномика Dragon Crypto Aurum (DCAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dragon Crypto Aurum (DCAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DCAU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DCAU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DCAU, изучите текущую цену DCAU!

Прогноз цены DCAU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.