Токеномика Dopamine (DOPE) Откройте для себя ключевую информацию о Dopamine (DOPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dopamine (DOPE) Tokenized web3 software license model, for Beginners, Degens, Businesses. Powering AI, DEPIN and super Apps Официальный сайт: https://www.web3intelligence.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1AYsHESA5M6O41E3Sb4oT5NpZQjGfwdyiBqtSQhtqCcc/present?usp=sharing Купить DOPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Dopamine (DOPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dopamine (DOPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 161,26K $ 161,26K $ 161,26K Общее предложение: $ 124,98M $ 124,98M $ 124,98M Оборотное предложение: $ 124,98M $ 124,98M $ 124,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 161,26K $ 161,26K $ 161,26K Исторический максимум: $ 0,582191 $ 0,582191 $ 0,582191 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00129027 $ 0,00129027 $ 0,00129027 Узнайте больше о цене Dopamine (DOPE)

Токеномика Dopamine (DOPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dopamine (DOPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOPE, изучите текущую цену DOPE!

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