Токеномика DOLR AI (DOLR) Откройте для себя ключевую информацию о DOLR AI (DOLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOLR AI (DOLR) Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Официальный сайт: https://dolr.ai Купить DOLR сейчас!

Токеномика и анализ цен DOLR AI (DOLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOLR AI (DOLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Общее предложение: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B Оборотное предложение: $ 645,51M $ 645,51M $ 645,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,60M $ 7,60M $ 7,60M Исторический максимум: $ 0,01501878 $ 0,01501878 $ 0,01501878 Исторический минимум: $ 0,00523524 $ 0,00523524 $ 0,00523524 Текущая цена: $ 0,00722105 $ 0,00722105 $ 0,00722105 Узнайте больше о цене DOLR AI (DOLR)

Токеномика DOLR AI (DOLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOLR AI (DOLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOLR, изучите текущую цену DOLR!

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