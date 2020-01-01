Токеномика Dog Picasso (MONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Dog Picasso (MONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dog Picasso (MONKEY) $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Официальный сайт: https://monkey-coin.com/ Купить MONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Dog Picasso (MONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dog Picasso (MONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,96K $ 9,96K $ 9,96K Общее предложение: $ 992,06M $ 992,06M $ 992,06M Оборотное предложение: $ 992,06M $ 992,06M $ 992,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,96K $ 9,96K $ 9,96K Исторический максимум: $ 0,00181911 $ 0,00181911 $ 0,00181911 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dog Picasso (MONKEY)

Токеномика Dog Picasso (MONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dog Picasso (MONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKEY, изучите текущую цену MONKEY!

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