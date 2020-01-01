Токеномика Dog Mars (DOGM) Откройте для себя ключевую информацию о Dog Mars (DOGM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dog Mars (DOGM) Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period. Официальный сайт: https://dogmars.io/ Купить DOGM сейчас!

Токеномика и анализ цен Dog Mars (DOGM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dog Mars (DOGM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Исторический максимум: $ 0,00058483 $ 0,00058483 $ 0,00058483 Исторический минимум: $ 0,0000031 $ 0,0000031 $ 0,0000031 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dog Mars (DOGM)

Токеномика Dog Mars (DOGM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dog Mars (DOGM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGM, изучите текущую цену DOGM!

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